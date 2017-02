Seys hoopt snel duidelijkheid te krijgen van FC Twente

19:30 – Dylan Seys hoopt binnen enkele weken duidelijkheid te krijgen van FC Twente over zijn toekomst. De aanvaller wordt gehuurd van Club Brugge en de club uit Enschede heeft een optie tot koop bedongen. Sinds zijn komst speelde hij twaalf wedstrijden voor Twente.



Seys kende een moeilijk begin in Enschede, maar is inmiddels uitgegroeid tot een basisklant. FC Twente heeft echter nog niet laten weten of hij in aanmerking komt voor een contract. "Dat hoeft ook nog niet. Maar binnen een paar weken verwacht ik wel dat de club iets laat weten. Ook aan Club Brugge", zegt de aanvaller tegen RTV Oost.



De Belg zegt zich steeds beter te voelen bij FC Twente, waar hij zes keer in de basis speelde en eenmaal wist te scoren. "Het gaat lekker. Ik probeer mijn best te doen en de coach beloont me. Ik voel me fitter, maar ben er nog niet helemaal. Ik hoop dat ik nog meer kan laten zien", besluit hij.