Wijnaldum: "Moeten geloven dat we het kunnen omdraaien"

19:52 – Liverpool bevindt zich in een mindere periode en wist slechts één keer te winnen in de laatste tien wedstrijden. De club bezet de vijfde plaats in de Premier League en zaterdag wacht de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Georginio Wijnaldum heeft vertrouwen in een goede afloop.



Volgens Wijnaldum is de topper tegen Tottenham het goede moment voor een ommekeer. "Mensen vragen vaak hoe het komt dat we niet zo goed presteren als eerst. Ik vind het lastig om een oorzaak daarvoor aan te wijzen. Soms zit je in een flow en soms niet. Op dit moment zitten we niet in een flow, maar we moeten vertrouwen houden en geloven dat we het kunnen omdraaien", zegt de middenvelder op de clubwebsite.



Wijnaldum hoopt dat Liverpool snel weer gaat spelen zoals voorheen. "Wanneer je weinig punten pakt en veel wedstrijden verliest, verlies je ook een beetje zelfvertrouwen. Nu moeten we weer gaan spelen zoals eerst om het vertrouwen terug te krijgen en dan komen de overwinningen wel weer. Dit seizoen speelden we in de grote wedstrijden ons beste voetbal, ik denk dat het voor iedereen makkelijker is om in toppers te presteren", concludeert hij.