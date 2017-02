Stam wordt beloond met managerprijs in Championship

7:49 – Jaap Stam heeft een fraaie beloning gekregen voor het goede werk dat hij in januari verricht heeft bij Reading FC. De Nederlandse manager is uitgeroepen tot Manager van de Maand in de Championship.



Toen Stam de prijs overhandigd kreeg op Hogwood Park, liet hij deze met trots zien aan zijn stafgenoten en spelersgroep. "Het is een eer om deze trofee te winnen, maar geen enkele trainer kan dit in zijn eentje bewerkstelligen. Je hebt goede mensen om je heen nodig om resultaten te pakken. En als de spelers niet presteren, dan kan je zo'n prijs natuurlijk niet winnen. Ik ben iedereen dankbaar voor de bijdragen", zo citeert de website van Reading onze landgenoot.



De maand januari startte meteen mooi voor Stam. Een 2-0 achterstand bij Bristol City werd omgebogen in een 2-3 zege. Na het FA Cup-verlies bij Manchester United (4-0) en nederlagen tegen Queens Park Rangers (0-1) en Derby County (3-2) herpakten The Royals zich uitstekend. Er werd achtereenvolgens gewonnen van Fulham (1-0), Cardiff City (2-1) en Birmingham City (0-1). De huidige nummer drie van de Championship speelde haar vorige wedstrijd met 2-2 gelijk tegen Ipswich Town, maar deze viel in februari en telde dus niet mee voor de maand januari.



Stam wordt in de technische staf van Reading ondersteund door onder meer Andries Ulderink en Saïd Bakkati. Met Brian Tevreden (hoofd jeugdopleiding), Joey van den Berg, Roy Beerens en Danzell Gravenberch zijn er dit seizoen nog meer Nederlanders werkzaam in het Madejski Stadium.