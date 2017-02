Kruiswijk en Sakor vraagtekens voor Vitesse-Willem II

15:33 – Vitesse en Willem II staan zaterdagavond vanaf 20.45 uur tegenover elkaar in de Gelredome. Het moge duidelijk zijn dat de Arnhemse ploeg favoriet is in eigen stadion. Waar de ploeg van trainer Henk Fraser vorige week met speels gemak bij ADO Den Haag (0-2) won, ging Willem II voor het eigen publiek tegen tien man van Heracles Almelo met 1-3 ten onder.



Fraser: "Buttner heeft nog tijd nodig"

Van de Looi: "Frustraties omzetten in gretigheid"

Fraser beaamt op de clubwebsite dat zijn ploeg de favoriet is. "Het is zo dat 'men' verwacht dat wij deze wedstrijd gaan winnen. We willen deze ook heel graag winnen, maar dan moet bij ons wederom de juiste beleving, de discipline en de scherpte aanwezig zijn. Ik heb wel het idee dat het besef aanwezig is dat wij ons niks kunnen veroorloven", stelt Fraser, die met Vitesse al vijf wedstrijden ongeslagen is en vier van deze duels wist te winnen.De kwaliteiten van Vitesse komen momenteel meer bovendrijven dan voor de winterstop, vindt Fraser. "De kwaliteiten die we nu hebben hadden we voor de winterstop ook. Alleen, op een aantal momenten waren we te naïef. Maar ik vind nog steeds dat we ook voor de winterstop aardig spel hebben laten zien", aldus Fraser. De coach vindt dat Vitesse er goed op staat. "Met uitzondering van Alexander Büttner. Hij heeft nog wat tijd nodig. Dat is voor beide partijen vervelend, maar het is niet anders", zegt de trainer, die Arnold Kruiswijk hoogstwaarschijnlijk moet missen en daarom voor Lassan Faye lijkt te kiezen.Met Willem II treft Vitesse een getergde tegenstander, zeker na de koude douche tegen het Heracles-tiental. "Het was een avond met veel emoties", blikt coach Erwin van de Looi nog even terug op de clubwebsite. De frustraties van de nederlaag waren deze week ook nog op het trainingsveld zichtbaar. "Maar dat is niet per se iets negatiefs, als je dat om weet te zetten in een bepaalde gretigheid. Dat heb ik gelukkig ook gezien tijdens de trainingen. De emotie viel er in de loop van de week vanaf en we hebben goed getraind om er morgenavond tegen Vitesse weer te staan."Vajebah Sakor is bij Willem II een twijfelgeval. Funso King Ojo en Freek Heerkens zijn er ook nog niet bij. Obbi Oulare lijkt bij de Tricolores weer in de spits te staan. "Mensen verwachten dat hij vanwege zijn postuur vooral sterk en goed in de lucht is, maar daarmee wordt hem eigenlijk te kort gedaan. Hij is ook goed aan de bal, dat bewijst hij iedere dag weer op de training. Ik denk dat we in de resterende wedstrijden nog veel plezier aan Obbi kunnen beleven."