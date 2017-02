Roda JC op bezoek bij Heracles: "Goed resultaat gewenst"

15:34 – Afgelopen weekend ging Roda JC met 0-2 onderuit in het eigen Parkstad Limburg Stadion, toen de nummer twee van de huidige competitie, Ajax, op bezoek kwam. Normaal gesproken geen drama, maar ditmaal toch wat tegenvallend - en doordat directe degradatieconcurrent Go Ahead Eagles een verrassende driepunter liet bijschrijven op bezoek bij NEC, staat de club uit Kerkrade gedeeld laatste. "We moeten gewoon resultaten halen, zo simpel is het."



Ondanks de koopdrang van de enige Limburgse club op het hoogste niveau, die sinds de komst van nieuwe eigenaar Alexei Korotaev een karrevracht aan versterkingen binnenhaalde, begon trainer Yannis Anastasiou met zijn vaste basiself tegen Ajax. "De beste elf spelen, dat is ook het geval tegen Heracles Almelo", zei de Griekse oefenmeester daarover tegen Roda JC TV. "Positieve impulsen van nieuwelingen kunnen het elftal sterker maken, maar voor ons is het onbelangrijk wie er speelt: het enige wat telt is een goed resultaat."



Op bezoek bij voormalig werkgever

Met Kristoffer Peterson treft Roda JC in het Polman Stadion een oude bekende. De 22-jarige Zweed kwam tijdens de tweede helft van het vorige seizoen uit in het geelzwart en hielp de club in haar strijd tegen degradatie. Inmiddels is hij door broodheer FC Utrecht verhuurd aan de tegenstander van dit weekend, Heracles Almelo. In zijn tweede optreden voor de Almeloërs was hij trefzeker, mede daardoor boekte zijn club een zege tegen Willem II.



"Roda JC is een club met veel ambitie en zij willen graag hogerop", laat Peterson via de officiële kanalen van Heracles weten. "Ik hoop het allerbeste voor ze, maar zaterdagavond natuurlijk even niet. De focus ligt op ons eigen spel en we willen de goede lijn van de afgelopen weken doortrekken. De drie punten moeten in eigen huis blijven!"