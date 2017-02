Groningen brengt zaterdags bezoek aan koploper Feyenoord

17:07 – Door met 1-1 gelijk te spelen in de Kuip snoepte FC Groningen aan het einde van het vorige seizoen een puntje mee uit Rotterdam, een resultaat dat de noorderlingen dit jaar graag zouden herhalen. Feyenoord staat daarentegen compleet anders tegenover de wedstrijd dan dat ze een seizoen geleden deden: destijds viel er niet veel meer te winnen in de competitie, ditmaal alles. Nog altijd bedraagt de voorsprong op rivaal Ajax vijf punten.



"We spelen graag tegen een kampioenskandidaat", liet Groningen-coach Ernest Faber weten op de officiële site van zijn werkgever. "Het is een mooie uitdaging, waar wij onze borst voor nat kunnen maken. Het is machtig mooi om in zo'n vol stadion te staan en voor onszelf is er eigenlijk alleen maar alles te winnen", concludeert de 45-jarige. "We zullen ambitie moeten tonen."



Eerder dit seizoen was de wedstrijd tussen FC Groningen en Feyenoord een ware veegpartij: in het Noordlease Stadion ging de thuisclub met liefst 0-5 onderuit. Eljero Elia was destijds met een hattrick de gevierde man. "De sleutel ligt in balbezit", zegt Faber, die tijdens de uitwedstrijd niet kan beschikken over Tom van Weert. Juninho Bacuna had te kampen met een griepje, maar de jongeling is er inmiddels weer bovenop.