Liverpool weert The Sun wegens Hillsborough-berichten

17:09 – Journalisten van The Sun zijn niet meer welkom in het stadion en op het trainingscomplex van Liverpool. De Engelse topclub heeft maatregelen genomen tegen de Engelse krant wegens de berichtgeving over de Hillsborough-ramp in 1989, waarbij 96 Liverpool-fans om het leven kwamen.



Vier dagen na de ramp opende The Sun met een artikel waarin werd gemeld dat Liverpool-fans de zakken van de slachtoffers zouden hebben geplunderd en dat ze over hun lichamen geürineerd zouden hebben. Van die beschuldigingen bleek niets waar, waarop The Sun excuses maakte. De nabestaanden legden deze echter naast zich neer.



In april vorig jaar bleek dat nalatig optreden van de politie de oorzaak van de ramp was, waarop de nabestaanden een actie startten om The Sun te weren bij Liverpool. Daarmee heeft de club nu ingestemd, tot teleurstelling van The Sun. "The Sun heeft ontzettend veel spijt van de berichtgeving rond de tragische gebeurtenissen op Hillsborough en begrijpt dat de schade die door de artikelen is veroorzaakt nog steeds door velen in de stad gevoeld wordt", meldt de krant in een persbericht. "Het verbannen van journalisten bij een club is echter slecht voor de fans en het voetbal. We willen graag de dialoog aangaan met de stad, om te laten zien dat de krant respect heeft voor Liverpool."