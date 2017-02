Jans: "Dit hebben onze supporters wel verdiend"

23:14 – Na een reeks van vijf thuiswedstrijden waarin slechts twee punten werden gepakt, wist PEC Zwolle vrijdag eindelijk weer te winnen in het eigen MAC³PARK Stadion. De Overijsselse club versloeg NEC met 2-0.



Ron Jans, de trainer van PEC Zwolle, had na afloop vooral oog voor de supporters van zijn werkgever. "Dit hebben onze supporters wel verdiend. Voor de winterstop ging het niet zo lekker en toen steunden ze ons ook", citeert het twitteraccount van PEC Zwolle de oefenmeester. "We hebben op basis van de tweede helft verdiend gewonnen. NEC had het ook niet verdiend om met meer dan 2-0 te verliezen."



Jans zag wel dat NEC in het begin van de wedstrijd de overhand had. "We werden verrast door NEC. Van der Hart pakte een paar goede ballen", constateerde de trainer. "Direct na rust kwamen we heel goed weg", aldus Jans, doelend op een scrimmage waarbij NEC'er Taiwo Awoniyi dicht bij een doelpunt was. Van der Hart wist echter met kunst- en vliegwerk de 0-1 te voorkomen.