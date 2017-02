Botteghin zou geen 'nee' zeggen tegen Oranje

9:30 – Tot dusver is de naam van Eric Botteghin nog niet in verband gebracht met het Nederlands elftal, maar de geboren Braziliaan staat wel open voor een rol in Oranje. De verdediger van Feyenoord moet daarvoor wel eerst een Nederlands paspoort aanvragen, maar zou het een eer vinden om voor Oranje te spelen.



"Dan moet ik eerst een paspoort weggeven, want ik heb er al twee: een Italiaans en een Braziliaans paspoort", zegt de centrumverdediger tegen De Telegraaf. Hij sluit het Nederlands elftal op voorhand zeker niet uit. "Ja, iedereen droomt ervan om in een nationaal team te spelen. En ik denk niet dat ik nee zou zeggen als de vraag ooit komt. Ik heb ook veel te danken aan Nederland. Ik vind het geweldig hoe de mensen mij hier hebben opgevangen en hoe ze hier met mij omgaan. Maar ik vind het moeilijk om me over dit onderwerp uit te laten. Jullie hebben toch nog meer goede verdedigers dan De Vrij en Van Dijk?''



Botteghin komt met Feyenoord zaterdagavond in actie tegen FC Groningen, die club waar hij tussen 2013 en 2015 speelde.