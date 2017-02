De Boer geniet van break: "Maar zal luisteren naar Rangers"

14:24 – Rangers FC staat op het punt om afscheid te nemen van Mark Warburton, de huidige oefenmeester van de nummer drie van Schotland. Frank de Boer staat niet te popelen om de baan van Warburton over te nemen, maar wil luisteren naar de Schotse topclub.



Dat zegt De Boer in een interview met Sky Sports. De Nederlander kwam tijdens zijn voetballoopbaan uit voor Rangers en koester warme gevoelens voor die club. "Ik heb nu een break, en ik kijk meer naar komend seizoen. Ik wil dan graag met een ploeg werken waarmee ik ook de voorbereiding kan beleven. Het is voor het eerst sinds tijden dat ik weer een break heb, dus daar geniet ik van."



Als Rangers bij hem aanklopt, is hij wel bereid te luisteren. "Ik wil altijd luisteren, dat is zeker", zegt De Boer. "Je weet nooit wat er gebeurt in de voetballerij. Het doet me ook pijn dat de club het moeilijk heeft."