Bayern wint in extremis, achtervolgers maken misstap

17:24 – Negentig minuten waren niet voldoende voor Bayern München om een bres te slaan in de defensie van FC Ingolstadt 04, maar in extremis sloeg de koploper toch toe in de uitwedstrijd. Arturo Vidal en de ingevallen Arjen Robben zorgden er voor dat Bayern de punten meeneemt naar de Allianz Arena: 0-2. Het is voor Bayern een uitstekende dat gebleken, aangezien achtervolgers RB Leipzig, Eintracht Frankfurt en Borussia Dortmund zaterdag alle drie onderuit gingen.





Robben kreeg zaterdag rust tegen Ingolstadt, maar moest in de slotfase toch opdraven omdat Bayern er niet in slaagde de nummer zeventien van het klassement op de knieën te krijgen. De ploeg kreeg meerdere kansen, maar de laagvlieger bleef knap op de been. Tot de negentigste minuut. Arturo Vidal was de gevierde man aan de kant van Bayern, door in de slotfase toch de bevrijdende 0-1 tegen de touwen te tikken. Vervolgens deed Robben er nog een schepje bovenop, door met een geplaatste poging de 0-2 te produceren.





De voorsprong van Bayern op RB Leipzig bedraagt nu zeven punten, omdat de stuntploeg zaterdag verrassend onderuit ging tegen Hamburger SV. In eigen huis keek Leipzig al na 25 minuten tegen een 0-2 achterstand aan, door twee tegengoals uit corners. Kyriakos Papadopoulos scoorde met het hoofd na achttien minuten de 0-1, ploeggenoot Walace deed dat kunstje zes minuten later dunnetjes over. Ook hij trof doel met een kopbal uit een corner. Het klapstuk werd in de negentigste minuut vervolgens verzorgd door Aaron Hunt, die namens HSV ook nog de 0-3 maakte. Een ongekende luxe voor HSV, dat door de zege naar de vijftiende plaats stijgt. Vorige week won HSV ook al van Bayer Leverkusen.



Eintracht Frankfurt steeg vorige week knap en verrassend naar de derde plaats van het klassement, maar heeft zaterdagmiddag wel een teleurstellende dag gekend. Op bezoek bij Leverkusen werd er kansloos met 3-0 verloren. Spits Javier Hernández nam de eerste twee doelpunten voor zijn rekening, Kevin Volland bepaalde de eindstand in de 87ste minuut op 3-0.





Net als de nummers twee en drie heeft ook Borussia Dortmund zaterdag een nederlaag geleden. Hekkensluiter SV Darmstadt 98 zorgde voor een stunt van formaat, door thuis met 2-1 te winnen. Het was de eerste zege onder het bewind van coach Torsten Frings, die in december werd aangesteld. De zege kwam tot stand door goals van Terrence Boyd en Antonio Colak. Namens Dortmund tekende Raphaël Guerreiro tussendoor nog wel voor de gelijkmaker, maar die treffer was uiteindelijk niets waard voor Dortmund.



Werder Bremen heeft op eigen veld een nederlaag geleden tegen Borussia Mönchengladbach. Een doelpunt van Thorgan Hazard in de twaalfde minuut volstond voor de overwinning voor de bezoekers.