Van Bronckhorst kiest voor Toornstra ten koste van Kuyt

18:46 – Dirk Kuyt moet tegen FC Groningen genoegen nemen met een plek op de bank. Giovanni van Bronckhorst kiest namelijk voor Jens Toornstra centraal op het middenveld. De rest van de opstelling is ongewijzigd ten opzichte van het laatste competieduel.



Tegen FC Twente (0-2 zege) keerde Karim El Ahmadi na deelname aan de Afrika Cup weer terug in Rotterdam en begon direct in de basis. Toornsta werd daardoor weer verwezen naar de bank. Tijdens zijn invalbeurt maakte hij echter een uitstekende indruk en de middenvelder ziet dat tegen FC Groningen beloond worden met een plek bij de eerste elf. Aanvoerder Kuyt begint daardoor op de bank.



Ernest Faber kiest tegen Feyenoord voor extra zekerheid achterin en gaat voor een systeem met vijf verdedigers. Ook in de aanval van FC Groningen een wijziging want Samir Memisevic krijgt de voorkeur boven Alexander Sørloth.



Opstellingen

Feyenoord: Jones; Karsdorp, Botteghin, Van der Heijden, Kongolo; El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jörgensen en Elia.

FC Groningen: Padt; Payne, Reijnen, Larsen, Van Nieff; Tibbling, Bacuna, Memisevic, Jenssen; Mahi en Linssen