Spectaculaire comeback helpt Heracles aan punt tegen Roda

20:23 – In een wedstrijd die slechts 45 minuten het aanzien waard was hebben Heracles en Roda JC de punten gedeeld. Het spel van beide ploegen na rust bewees dat de eerste helft wel erg minimaal was. Roda JC kwam na de theepauze op een comfortabele 0-2 voorsprong, maar zag Heracles, dankzij twee goals van Armenteros, alsnog langszij komen: 2-2.



Voor de rust was Heracles, zij het licht, de bovenliggende partij. Aan aanvallende intenties weinig gebrek, het spel golfde immers aardig op en neer, maar de uitvoering liet te wensen over. De beslissende pass of actie bleef keer op keer achterwege, waardoor beide doelmannen zich voor de theepauze niet hoefden in te spannen. De thuisploeg was namens Gosens (schot voorlangs) en Armenteros (kon het hoofd nét niet tegen een voorzet aanzetten) het dichtst bij een treffer, maar beide situaties zagen er gevaarlijker uit dan ze in werkelijkheid waren.





Het meest exemplarisch voor het eerste bedrijf was misschien nog wel een actie van Ajagun, waarbij de rappe aanvaller alle mogelijkheid had om een individuele actie op te zetten en zijn directe tegenstander op te zoeken, maar de Nigeriaan besloot om van ruim 30 meter, zonder succes, te schieten. Het zag er alleszins doel- en inspiratieloos uit. Vlak voor rust moest Bruns een kopbal van Werker van de lijn halen, maar stond de aanvoerder op de goede plek om dit in alle rust te doen.



In de tweede helft borduurden beide teams daar aanvankelijk vrolijk op voort. Peterson kreeg na een klein uur spelen de grootste kans voor de thuisploeg, maar schoot in vrijstaande positie op aangeven van Bruns naast. Net op het moment dat Heracles de wedstrijd iets meer in handen leek te krijgen sloegen de Zuid-Limburgers toe: Paulissen trof met een hard schot, dat onderweg nog wel werd aangeraakt door Heracles-verdediger Hoogma, doel en zorgde daarmee voor de openingstreffer: 0-1.



Het doelpunt viel eigenlijk uit het niets, maar gaf de gasten wel vleugels. De eerste aanval na de openingstreffer was immers weer raak. Een inzet van Paulissen werd eerst nog door Bruns van de lijn gehaald, maar niet veel later kwam de bal voor de voeten van Van Hyfte terecht, die met een hard en droog schot Castro het nakijken gaf: 0-2.





Tien minuten later had Schahin dé kans om het duel definitief in het slot te gooien. De spits stond vrij in de zestien en kreeg op aangeven van Paulissen de kans om te schieten, maar produceerde niet meer dan een slappe inzet. Een kwartier later bleek dat dát gemis Roda JC duur kwam te staan. Samuel Armenteros bracht de spanning ruim tien minuten voor tijd terug met een schot, nadat de extra ingebracht stormram Robin Pröpper de bal klaar had gelegd voor de clubtopscorer.



Het was voor de thuisploeg het signaal om de druk op het doel van Roda JC nog eens flink te verhogen. De gasten kwamen finaal onder druk te staan en hadden aanvallend niets meer in te brengen. Die opportunistische speelwijze bracht de thuisploeg uiteindelijk de o zo gewenste gelijkmaker. Opnieuw was het Armenteros die scoorde: op aangeven van Darri kon hij geheel vrijstaand de gelijkmaker inkoppen en daarmee de eindstand op 2-2 bepalen.