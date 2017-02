Mané helpt Liverpool aan winst in topper met Tottenham

20:29 – Liverpool heeft uitstekende zaken gedaan in de Premier League door met 2-0 van Tottenham Hotspur te winnen. Op het eigen Anfield nam Sadio Mané beide treffers voor zijn rekening. Liverpool stijgt daardoor naar de vierde plaats en verkleint de afstand met Tottenham tot één punt.



Liverpool toonde zich in het eerste half uur van de wedstrijd extreem productief. Na een kwartier spelen was het Mané die de score opende. Na een prachtige pass van Georginio Wijnaldum kon de aanvaller de openingstreffer binnenschieten. Drie minuten later was het weer raak voor de Sengalees. Uit de rebound verdubbelde hij de score: 2-0.



In de tweede helft kwam Tottenham beter uit de kleedkamer en nam de ploeg het initiatief over van Liverpool. Gescoord werd er echter niet en ook invaller Vincent Janssen kon daar geen verandering in brengen. Tottenham blijft ondanks de nederlaag de nummer twee in de Premier League, maar ziet Liverpool, Arsenal en Manchester City tot op één punt naderen.