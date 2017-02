Schalke 04 boekt zege op Hertha en stijgt op ranglijst

20:40 – Schalke 04 heeft zaterdag hele goede zaken gedaan door Hertha BSC in eigen huis met 2-0 te verslaan. Door de overwinning stijgt de ploeg namelijk van de veertiende naar de elfde plaats in de Bundesliga. Klaas-Jan Huntelaar kwam pas tijdens de slotfase in het veld.



Hertha leek sterk aan het duel te beginnen en kreeg direct een goede kans via Salomon Kalou, maar de oud-Feyenoorder zag zijn schot over het doel verdwijnen. Daarna nam Schalke het initiatief over. Leon Goretzka en Guido Burgstalle kregen goede kansen, maar pas vlak voor rust viel de eerste treffer. Burgstaller, de concurrent van Huntelaar, werkte op aangeven van Nabil Bentaleb binnen.



Ook Goretzka kreeg zijn doelpunt alsnog. Na een uur spelen was de middenvelder weg na opnieuw een uitstekende bal van Bentaleb. In het strafschopgebied omspeelde hij een verdediger en rondde prima af: 2-0. Huntelaar begon op de bank en kwam pas in de extra tijd binnen de lijnen. Schalke klimt door de overwinning naar de elfde plaats terwijl Hertha zesde staat.