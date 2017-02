Luxeprobleem Van Bronckhorst: "Maken het me moeilijk"

23:05 – Giovanni van Bronckhorst geloofde zaterdagavond geen moment dat de zege op FC Groningen er niet zou komen. De trainer zag Feyenoord uiteindelijk met 2-0 winnen en Jens Toornstra, die ten koste van Dirk Kuyt in de basis begon, was de uitblinker.



"We hebben voor de vijfde keer op rij de nul gehouden, dat is onze kracht", stelt Van Bronckhorst in gesprek met FOX Sports. De trainer vond niet dat hij per se zijn gelijk behaalde door de twee doelpunten van Toornstra. "Het gelijk van de coach? We hebben gewonnen dus ik ben een blije coach. De twee doelpunten van Jens zijn fijn voor hemzelf, maar vooral voor het team."



FC Groningen begon aan het duel in de Rotterdamse Kuip met een systeem met vijf verdedigers. "Het was lastig in te schatten hoe Groningen zou gaan staan. Maar we hebben er in het veld goed op weten te anticiperen. Het baltempo lag hoog en we hebben het spel goed verplaatst", aldus Van Bronckhorst, die met een luxeprobleem kampt. "We hebben vandaag prima gespeeld en terecht gewonnen. De jongens maken het me steeds moelijker."