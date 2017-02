Faber: "Rode kaart voor Bacuna was zwaar overdreven"

23:22 – Ernest Faber gooide voor de wedstrijd tegen Feyenoord zijn systeem om in de hoop een resultaat te kunnen boeken tegen de koploper van de Eredivisie. FC Groningen ging echter met 2-0 onderuit en de trainer stelde dat het een lastige wedstrijd was voor zijn ploeg.



Faber koos in De Kuip voor een systeem met vijf verdedigers. "Het ging wel aardig, we kregen in ieder geval een heel grote kans. Maar het was een lastige wedstrijd vandaag", begint hij in gesprek met FOX Sports. "In de tweede helft hebben we eigenlijk alleen nog maar verdedigd. Feyenoord heeft veel kwaliteit, maar toen we de ruimtes klein hielden lagen er ook mogelijkheden voor ons. Je krijgt altijd wel een paar kansjes en die hebben wij ook zeker gehad."



In de tweede helft moest FC Groningen ook nog eens met tien man verder toen Juninho Bacuna de rode kaart kreeg voorgehouden. Volgens Faber was dat echter onterecht. "Rood was in dit geval zwaar overdreven. Ik verwacht eigenlijk dat die wel geseponeerd wordt. Hij was iets te laat, maar dat waren wel meer spelers deze wedstrijd en die kregen er niets voor. Geel was zeker terecht geweest, maar dit moet wel geseponeerd worden", sprak hij zijn verwachting uit.