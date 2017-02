Groenendijk: "Onzekerheid zit heel diep bij deze ploeg"

11 februari 2017 – De eerste wedstrijd van Alfons Groenendijk als trainer van ADO Den Haag werd niet wat hij er van gehoopt had. Zijn ploeg ging met 3-1 onderuit op bezoek bij Go Ahead Eagles. Na afloop stelde de nieuwe coach van de Haagse club dat vooral onzekerheid een groot probleem is bij de spelers.



Na afloop van het duel gaf Groenendijk tegenover de NOS toe wel een beetje geschrokken te zijn van wat hij te zien kreeg in Deventer. "De onzekerheid zit toch wel heel diep in het team. Die angst moet er heel snel uit, want op deze manier blijven we niet in de Eredivisie. Ik ben er nu eenmaal ingestapt, maar hier ben ik wel een beetje van geschrokken."



Volgens Groenendijk is er vooral sprake van een mentale kwestie. "Deze jongens kunnen echt wel voetballen, maar als je zo snel al uit de wedstrijd ligt, dan ga je niets winnen. Ik heb geen zin om bij ADO te gaan werken en dan dit te zien, dus ik zal het zeker niet nalaten om hard in te grijpen. We moeten hard aan de slag om het tij te keren", besloot hij.