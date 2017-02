Kuyt baalt: "Dacht dat ik als aanvoerder streepje voor had"

0:01 – Dirk Kuyt begrijpt niet goed waarom hij zaterdagavond tijdens de wedstrijd van Feyenoord tegen FC Groningen op de bank moest beginnen. Op zijn plaats op het middenveld kreeg Jens Toornstra de voorkeur van trainer Giovanni van Bronckhorst.



Tegenover de camera van FOX Sports laat Kuyt weten te balen van het besluit van zijn trainer. "Het is moeilijk, dat is het altijd als je niet vanaf het begin speelt. Daar moet ik mee om leren gaan. Ik was nu vooral verbaasd en teleurgesteld dat ik niet speelde. Daar heb ik vrijdag met de trainer over gesproken. Ik was in de veronderstelling dat ik altijd zou spelen, behalve als ik rust kreeg of als er tactische redenen zijn", legt hij uit.



Kuyt snapt ook dat Van Bronckhorst te maken heeft met een luxeprobleem in de selectie. "Maar ik dacht dat ik als aanvoerder wel een streepje voor had. Je hebt ook een bepaalde ervaring en bent een verlengstuk binnen het veld. Daar denkt de trainer anders over heeft hij uitgelegd. Dat was wel even slikken", erkent de routinier.