Wijnaldum: "Dit is hoe we elke wedstrijd moeten spelen"

11:18 – Na een reeks van vijf duels waarin slechts drie punten werden gepakt, waaronder wel remises tegen Chelsea en Manchester United, scoorde Liverpool zaterdag haar eerste driepunter in de Premier League van dit kalenderjaar. Tottenham Hotspur werd op Anfield met 2-0 verslagen. Vooral de manier waarop dat gebeurde, stemt Georginio Wijnaldum tevreden.



"We hebben het geweldig gedaan, zeker in de eerste helft. We hebben een goede wedstrijd gespeeld en twee goede doelpunten gemaakt. Bij de tweede treffer hadden we wat geluk dat zij een foutje maakten, maar dan moet je het nog wel afmaken. Dit is hoe we moeten spelen", aldus Wijnaldum op de officiële website van Liverpool. "Het probleem dit seizoen is meer dat we het tegen de kleinere teams niet goed hebben gedaan, maar tegen de grotere ploegen was iedereen wel gemotiveerd en hebben we gepresteerd."



"We moeten in elke wedstrijd de intensiteit, motivatie en agressie van zaterdag tonen en voor elkaar door het vuur willen gaan", vervolgt Wijnaldum. "Het is moeilijk om elke wedstrijd te winnen, maar een nederlaag kan ook gebeuren. Je moet er echter wel alles aan hebben gedaan. We hebben dit seizoen te vaak het gevel gehad dat we het beter hadden kunnen doen. Dat is verkeerd."