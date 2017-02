De Koning haalt Crowley onderuit: "Hij is gek, haha"

12:56 – Met zijn kleine broertje op zijn arm stond Daniel Crowley zaterdag, na de 3-1 overwinning van zijn club Go Ahead Eagles op ADO Den Haag, de media te woord. Eerder deze week was de 19-jarige huurling van Arsenal op het trainingsveld betrokken bij een opmerkelijk incident: coach Hans de Koning haalde hem, als dolletje, van achteren onderuit.



"Ik dacht eerst: wat is hier aan de hand? Maar toen had ik door dat hij een grapje maakte", aldus Crowley in gesprek met FOX Sports. Bij Arsenal, met Arsene Wenger aan het roer, ging het er anders aan toe. "Wenger is veel rustiger. Maar managers hebben verschillende manieren om hun spelers te bereiken. De Koning staat midden tussen zijn spelers. Dit was een rode kaart, hij is gek", lachte Crowley.



Crowley heeft het naar zijn zin bij Go Ahead. "Het is een geweldige familieclub, iedereen heeft me goed ontvangen. Dit is een mooie plaats om mijn voetbal voort te zetten", besloot de Engelse middenvelder.