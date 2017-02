Hoffenheim lijdt tweede nederlaag in drie wedstrijden

17:32 – Van alle clubs in de vijf grote competities van Europa (Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk) bleef 1899 Hoffenheim het langst ongeslagen. Zondag leed de formatie van trainer Julian Nagelsmann op bezoek bij VfL Wolfsburg echter haar tweede nederlaag in drie wedstrijden: 2-1.



Bij rust zag het er nog goed uit voor Hoffenheim in de Volkswagen Arena. Door een treffer van Steven Zuber in de 26ste minuut gingen de bezoekers pauzeren met een 0-1 voorsprong. In de tweede helft toonde Wolfsburg, met Riechedly Bazoer in de basis, echter veerkracht. Maximilian Arnold zorgde in de vijftigste minuut voor de gelijkmaker, op aangeven van Robin Knoche tekende Daniel Didavi in de 73ste minuut voor de 2-1 voor de thuisclub.



Met 34 punten uit twintig wedstrijden staat Hoffenheim samen met Dortmund op de vierde plaats in de Bundesliga. Wolfsburg is met 22 punten de nummer veertien, maar heeft nu wel zes punten marge naar de rode streep.