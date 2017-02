Van den Brom: "Van begin tot het eind vol gestreden"

17:41 – John van den Brom is blij met de overwinning van AZ Alkmaar op directe concurrent sc Heerenveen. In Friesland trok de ploeg zondag met 1-2 aan het langste eind. Donderdag wacht voor AZ het Europa League-duel met Olympique Lyon.



"We hebben een AZ gezien dat van het begin tot het eind vol gestreden heeft om de drie punten mee te nemen. We werden beloond door de twee doelpunten. Je wint verdiend. Ik heb genoten van het elftal dat gestreden heeft. Er wordt gezegd dat we niet thuisgeven op momenten dat het erop aankomt, deze wedstrijd was voor mij het ultieme", aldus de coach tegenover FOX Sports.



Van den Brom zag Wout Weghorst voorin veel duels uitvechten met de defensie van Heerenveen. "Ik hou er van dat Bas Nijhuis veel door liet spelen. Dan krijg je een wedstrijd als deze. Het was niet in ons voordeel of nadeel, het was van beide kanten. Een Engelse wedstrijd. In Nederland zeuren we dat we dit soort wedstrijden niet kunnen of mogen spelen, maar dit was er een die alles had."