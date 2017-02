Swansea deelt volgende tik uit aan kwakkelend Leicester

18:55 – Leicester City begint in steeds grotere problemen te komen. De regerend landskampioen van Engeland staat na zondag nog maar een punt boven de degradatiezone. Swansea City won met 2-0 van het elftal van trainer Claudio Ranieri.



Swansea kreeg al vroeg in de wedstrijd met een tegenvaller te maken. Nathan Dyer verliet na vijf minuten geblesseerd het strijdtoneel. De ploeg uit Wales had voor rust de overhand en liet Leicester niet tot een kans komen. Tien minuten voor de theepauze was het raak voor Alfie Mawson van Swansea. Hij verschafte zichzelf de ruimte in het strafschopgebied voor de 1-0.



In de blessuretijd van de eerste helft viel de verdubbeling. Op aangeven van Gylfi Sigurdsson prikte Martin Olsson de bal binnen. Ook na rust was Swansea beter dan Leicester. De tegenstander kwam niet verder dan een eenvoudig schot van Islam Slimani in de handen van de doelman. Swansea staat inmiddels vijftiende met drie punten meer dan Leicester.