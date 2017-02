Ranieri baalt: "Het overkomt ons al het hele seizoen"

20:35 – Claudio Ranieri krijgt Leicester City dit seizoen niet aan de praat. De regerend landskampioen vecht in de Premier League tegen degradatie. Een verschil tussen dag en nacht vergeleken met vorig seizoen.



Leicester ging zondag met 2-0 onderuit tegen Swansea City. "Ik hoopte tegen Swansea dat een nieuw seizoen zou beginnen voor ons, maar het was een herhaling van zetten. Ongelooflijk", aldus Ranieri tegenover de BBC. Het lukte Leicester in 2017 nog niet om te scoren in de competitie, waardoor het zes competitieduels op rij droog staat.



"We begonnen nog goed, maar zij scoorden met hun eerste twee schoten op doel. Het is heel moeilijk om je dan weer op te richten, het overkomt ons al het hele seizoen. We hebben twee problemen: we scoren zelf niet en we krijgen tegengoals. We moeten snel met elkaar spreken om oplossingen te vinden."



"Het is geen optie om op deze manier door te gaan. We moeten een team blijven vormen en hard blijven werken tijdens de training. Ik heb er nog alle vertrouwen in. De situatie kan zo veranderen, één moment kan bepalend zijn."