Dost helpt Sporting achterstand ongedaan te maken

20:55 – Mede dankzij Bas Dost heeft Sporting CP zondag drie punten overgehouden aan de wedstrijd tegen Moreirense. De topclub kwam tweemaal terug van een achterstand en stelde uiteindelijk een 2-3 overwinning veilig.



Moreirense, dat tegen degradatie vecht in Portugal, kwam op voorsprong door een eigen doelpunt van Bruno César. Voor rust dacht Sporting terug in de wedstrijd te zijn met de gelijkmaker van Alan Ruíz. Cauê bedacht echter anders en liet Moreirense met een 2-1 voorsprong de kleedkamer ingaan.



In de tweede helft stelde Sporting orde op zaken. Bas Dost tekende voor de gelijkmaker, wat alweer zijn zeventiende doelpunt van het seizoen is. Daarmee staat hij bovenaan de topscorerlijst in Portugal. Adrien Silva kroonde zich tot matchwinner met het winnende doelpunt.



Sporting staat derde in Portugal met negen punten achterstand op nummer twee FC Porto. Koploper Benfica heeft elf punten meer. Moreirense staat vier punten boven de degradatiezone.