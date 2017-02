Cocu: "Hij speelde gewoon een matige eerste helft"

21:17 – Phillip Cocu was zondag blij met het resultaat van zijn PSV tegen FC Utrecht. Na een moeizame eerste helft liepen de Eindhovenaren in de tweede helft uit naar een 3-0 overwinning.



PSV ontsnapte in de eerste helft aan een tegendoelpunt. Een treffer van Nacer Barazite werd onterecht afgekeurd vanwege buitenspel. "Nee, dat klopt. Ik kan er niets anders van maken. Je weet het niet zeker, maar je hebt wel zo'n gevoel dat het twijfelachtig was. Dan ga je er maar vanuit dat ze het goed hebben gezien. Dat bleek niet zo te zijn", aldus Cocu tegenover FOX Sports.



In de rust wisselde Cocu aanvaller Gastón Pereiro voor Steven Bergwijn. "Dat hoort bij het voetbal. Hij speelde gewoon een matige eerste helft. Er kwam helemaal geen gevaar vanaf. Niet vanaf de hele rechterkant. Dan maakt het mij niet zoveel uit wie het is. Ik wissel niet om de persoon, maar om het elftal beter te laten functioneren."