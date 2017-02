Van Hanegem schrikt van Keizer-nieuws: "Doet oprecht pijn"

8:10 – Met droefenis heeft Willem van Hanegem afgelopen weekend kennisgenomen van het overlijden van Piet Keizer op 73-jarige leeftijd. Van Hanegem speelde bij Oranje niet alleen samen met de legende van Ajax, maar was ook diens kamergenoot tijdens het WK van 1974.



Van Hanegem hoorde zaterdagochtend van zijn zoon dat Keizer overleden is. "Ja, daar werd ik héél erg stil van", schrijft De Kromme in zijn wekelijkse column in het Algemeen Dagblad. "Ajax heeft in al die jaren een waslijst aan grote voetballers voortgebracht, maar Piet Keizer en Johan Cruijff waren de besten", vindt Van Hanegem.



Het clubicoon van Feyenoord haalt herinneringen op over Keizer en komt met een bijzondere anekdote. "Tijdens het WK van 1974 lagen we zes weken lang bij elkaar op de kamer. Toen ik op een avond naar de badkamer liep, kwam Piet achter mij aan gerend en gilde 'Willem, laat dat licht uit hoor'. Ik zei dat ik mij wilde scheren. Volgens Piet kon ik dat toch echt beter bij Pleun Strik of Ruud Geels op de kamer gaan doen", vertelt Van Hanegem. "Piet bleek de badkuip vol aarde en maden te hebben gestort. De volgende dag kregen we van bondscoach Rinus Michels namelijk een paar uurtjes vrij en Piet wilde eens even lekker gaan vissen. 'Als je dat licht aan doet, worden die maden onrustig en gaan ze kruipen', zei Piet bloedserieus. 'Ga maar naar Geels'", lacht Van Hanegem, die aangeeft dat hij ook vaak aan het kaarten of tennissen was met Keizer.



"Nu is Piet er niet meer en dat doet oprecht pijn", beseft Van Hanegem. "Ik heb hetzelfde gevoel als toen Coen Moulijn er opeens niet meer was. En Johan Cruijff. En laatst nog Tonnie Pronk", stelt de oud-middenvelder. "Piet Keizer was een geweldige voetballer, maar wat mij vooral in hem aansprak, was zijn totale geestelijke onafhankelijkheid. Hij was wars van gezag, zei wat hij dacht, wie er ook voor zijn neus stond. Hij was kritisch op Ajax, puur omdat hij hoopte dat het dan beter zou gaan. En als hij ergens geen zin in had, deed hij het niet."