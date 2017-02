'Buitengewone afmaker' Higuaín in vorm: "Gaat lekker"

8:53 – Na negentien speelronden in de Serie A staat de doelpuntenteller van Gonzalo Higuaín al op achttien. De Argentijnse goaltjesdief zet de scoringsdrift van zijn Napoli-tijdperk probleemloos door bij Juventus. Zondagavond was hij weer tweemaal trefzeker, in de met 0-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Cagliari.



Pipita besliste dus eigenhandig het uitduel in Sardinië, maar bleef na afloop bescheiden. "Het belangrijkste was om hier te winnen. Dat was nog wel lastig, omdat het de eerste helft niet zo lekker liep. Toch beschikten we over genoeg adem. We bleven rustig en moeten zo door blijven gaan", aldus Higuaín, die in bloedvorm steekt. "Het gaat lekker. Zowel met mij als met het team", zegt de nuchtere Argentijnse spits.



Juventus-coach Massimiliano Allegri is blij dat hij zo'n spits in de gelederen heeft. "Higuaín is een buitengewone afmaker, maar dat wisten we natuurlijk al. Het meest indrukwekkende is dat hij zo hard blijft werken voor het team", zegt Allegri tegen Sky Sport Italia.