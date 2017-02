Legia bekeek Ajax nog niet: "Maar wij komen uit de CL"

21:50 – Legia Warschau speelt donderdag in de Europa League de thuiswedstrijd tegen Ajax. De Polen bekeken nog geen wedstrijdbeelden van de Amsterdamse opponent, maar volgens middenvelder Guilherme Costa Marques maakt Legia een goede kans op de winst.



"Met de spelers die wij in onze selectie hebben, denk ik dat we van Ajax kunnen winnen. Daarbij komt ook nog dat we het thuisvoordeel hebben", zegt Guilherme in gesprek met het Poolse Eurosport onet. "We hebben eerlijk gezegd nog geen beelden bekijken, maar ik verwacht dat onze technische staf een goede analyse heeft gemaakt. Ajax heeft een erg jong team met veel potentie. Ze spelen graag combinatievoetbal en vertrouwen op hun techniek."



Legia eindigde in de Champions League als derde in een groep met Real Madrid, Borussia Dortmund en Sporting Portugal. "Ajax is een grote Europese club, maar wij komen net uit de Champions League. Daar hebben we belangrijke ervaring opgedaan en dat zal zich nu uitbetalen", verwacht Guilherme, die zich niet durfde te wagen aan een voorspelling.