FC Volendam rekent pas in slotfase af met Jong FC Utrecht

21:58 – FC Volendam heeft maandagavond ternauwernood drie punten gepakt op bezoek bij Jong FC Utrecht. Het duel leek lange tijd in een 2-2 gelijkspel te gaan eindigen, maar zes minuten voor tijd kwamen de bezoekers toch nog op voorsprong. In de extra tijd viel ook nog de 2-4.



Door de overwinning weet FC Volendam zich te handhaven in de top drie van de Jupiler League. Dennis van der Heijden zette de bezoekers kort voor rust op een 0-1 voorsprong, maar Jong FC Utrecht kwam na de pauze terug na een treffer van Nick Venema. Daarna wist Volendam nogmaals een voorsprong te verspelen. Bert Steltenpool zorgde voor de 1-2, maar niet lang daarna maakte Gyrano Kerk er weer 2-2 van.



Een strafschop in de slotfase bood uitkomst voor de bezoekers. Met nog zes minuten te spelen verzilverde Henny Schilder het buitenkansje. In de extra tijd maakte Steltenpool zijn tweede van de avond en verzekerde zijn ploeg zo van drie punten. FC Volendam bezet de derde plaats met één punt achterstand op Jong Ajax en acht op koploper VVV-Venlo. Jong Ajax heeft echter nog een duel in te halen. Jong FC Utrecht staat zeventiende.