Twente hoopt donderdag uitsluitsel van gemeente te krijgen

13 februari 2017 – FC Twente hoopt donderdag van de gemeenteraad te horen of de gemeente Enschede garant kan staan voor de club. Daarbij is enige haast geboden omdat Twente op 1 maart een lening van 5,5 miljoen euro moet aflossen, die het kreeg van een Britse financieringsmaatschappij.



Oorspronkelijk was het plan dat de gemeente Enschede op 27 februari zou beslissen of het garant gaat staan voor FC Twente of niet. Voorzitter Jan Schutrups heeft leden van de stedelijke commissie nu gevraagd of er op 16 februari een besluit kan worden genomen over de een gemeentelijke garantstelling van 8,4 miljoen euro en voortzetting van de lening van 17 miljoen, zo meldt Tubantia.



Volgens Schutrups is een periode van twee dagen te kort om alles rondom de aflossing van de lening rond te kunnen krijgen. "En dat betekent contractbreuk. Het zal ons niet de kop gaan kosten, maar wel veel geld", aldus de voorzitter. Mocht burgemeester Onno van Veldhuizen instemmen met het verzoek van FC Twente, dan weet de club donderdag wat het besluit van de gemeente zal zijn.