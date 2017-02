Makaay tevreden met optreden Vermeer bij beloften

13 februari 2017 – Kenneth Vermeer speelde maandagavond voor de tweede keer na zijn achillespeesblessure mee met het beloftenelftal van Feyenoord. De ploeg van trainers Roy Makaay en Jan Wouters boekte uiteindelijk een 2-1 zege op de leeftijdsgenoten van sc Heerenveen.



Na afloop liet Makaay weten zeer tevreden te zijn met de prestaties van Vermeer tot nu toe. "We hebben vandaag verdiend gewonnen. Kenneth heeft een uitstekende indruk achtergelaten. Hij gaf goed leiding aan de achterhoede en maakte in de tweede helft een aantal afstandsschoten onschadelijk", vertelt de oud-voetballer op de clubwebsite van de Rotterdammers.



Vermeer is bezig om wedstrijdritme op te bouwen na maandenlange afwezigheid vanwege een blessure aan zijn achillespees. In zijn afwezigheid wees Giovanni van Bronckhorst Brad Jones aan als eerste doelman. De trainer heeft weinig redenen om de Australiër weer naar de bank te verwijzen want met elf tegendoelpunten in 22 wedstrijden is hij één van de minst gepasseerde Eredivisiekeepers.