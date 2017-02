Antonia wil na dit seizoen vertrekken bij Go Ahead Eagles

0:03 – Jarchinio Antonia hoopt zijn loopbaan na dit seizoen te kunnen vervolgen in het buitenland. De aanvaller is in het bezit van een aflopend contract bij Go Ahead Eagles en is niet van plan dat te gaan verlengen. Hij mikt op een buitenland avontuur om geld te verdienen voor zijn familie.



Nadat Antonia afgelopen seizoen bij FC Groningen vertrok, koos hij bewust voor Go Ahead Eagles om tijd met zijn familie te kunnen doorbrengen. In de zomer hoopt hij wel de overstap naar het buitenland te kunnen maken. "Komend seizoen is het wel de bedoeling dat ik naar het buitenland ga. Ik wil genoeg geld maken om mijn familie goed te helpen en mijn moeder en mijn broers goed te onderhouden. Het belangrijkste voor mij is dat ik gewoon kan voetballen en dat zij zich nergens zorgen over hoeven te maken", zegt hij in een interview met De Stentor.



"Ik kom uit een gezin dat heeft moeten vechten voor elk dubbeltje. Ik heb het nu in handen om dat weg te halen. Dat lukt nu ook al aardig", vervolgt Antonia, die momenteel clubtopscorer in Deventer is. "De statistieken zijn voor mij lekker meegenomen, maar ik wil vooral dat Go Ahead Eagles straks nog in de Eredivisie speelt als ik hier vertrek. Deze club hoort in de Eredivisie en bovendien wil ik geen degradatie achter mijn naam hebben. Ik heb er ook vertrouwen in dat dat goed gaat komen", besluit hij.