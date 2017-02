Advocaat kan verlengen bij Fenerbahçe: "Alles is hier top"

8:47 – Er ligt een nieuw contract bij Fenerbahçe op tafel voor Dick Advocaat. De 69-jarige oefenmeester kan tot medio 2018 bijtekenen bij de topclub uit Istanbul, zo meldt De Telegraaf. Ondanks de huidige vierde plaats in de Turkse Süper Lig - achter Besiktas, Istanbul Basaksehir en Galatasaray - is de clubleiding tevreden over het werk van Advocaat.



Advocaat wil de tijd nemen met de keuze over het al dan niet verlengen van zijn contract en neemt het in aanbod zodoende in beraad. "Alles is hier top. De competitie is spannend, de stadions zitten vol en het publiek van Fenerbahçe is geweldig. Ik ben hier dit seizoen aan de slag gegaan met een selectie die al grotendeels was ingevuld. Daar heb je dan mee te maken. Ik hoop op een mooi slot van het seizoen. De media stellen me ook steeds meer vragen over volgend jaar", tekent bovengenoemde ochtendkrant op uit de mond van Advocaat. De Hagenaar wordt in Istanbul bijgestaan door assistent-trainers Cor Pot en Mario Been.



Fenerbahçe moet in Turkije respectievelijk acht, zes en één punt(en) toegeven ten opzichte van Besiktas, Istanbul Basaksehir en Galatasaray, maar in de Europa League kende de Turkse topclub een goede poulefase. Ten koste van Feyenoord en FC Zorya Luhansk wist Fener door te gaan naar de knock-outfase, waarin het tegen FC Krasnodar speelt.