Robben: "Volgend jaar kan ik maar zo weer verlengen"

13:27 – Midden januari vond de langverwachte contractverlenging van Arjen Robben bij Bayern München plaats. De aanvoerder van het Nederlands elftal zette zijn handtekening onder een contract tot de zomer van 2018. Een overstap naar bijvoorbeeld China was geen optie voor de 33-jarige buitenspeler.



"De motivatie achter mijn contractverlenging is dat ik bij een van de grootste clubs ter wereld speel en me zeer, zeer goed voel", zegt Robben tegen The Telegraph over zijn situatie in Beieren. "Ik zit hier al 7,5 jaar en zit nu in een fase in mijn carrière waarop ik niet meer zo jong ben. Het is voor mij nog wel het belangrijkste om op een zo hoog mogelijk niveau te spelen en dat kan hier", aldus Robben.



"Er zijn voor mij niet veel andere opties. Ten opzichte van Bayern kan ik mezelf niet verbeteren", vervolgt Robben. "Er is niet nog een stapje omhoog. Dat maakt het voor mij makkelijk. Ik ben zeer gelukkig bij deze fantastische club. Vrijwel elke oud-speler van Bayern denkt er hetzelfde over. Ik heb nu geen zin om deze club te verlaten en als ik me volgend jaar nog zo voel, dan kan ik me voorstellen dat ik mijn contract maar zo weer verleng", besluit de Oranje-international.