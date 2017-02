Gebroken middenvoetsbeentje voor Man City-revelatie

16:22 – De periode van Gabriel Jesus bij Manchester City kende een wervelende start, maar de Braziliaanse aanvaller heeft deze week een fikse teleurstelling te verwerken gekregen. De jonge aanvaller viel maandagavond tegen Bournemouth geblesseerd uit en kampt met een gebroken middenvoetsbeentje.



Dat meldt de Engelse topclub op de eigen website. Jesus was met drie goals in zijn eerste vier Premier League-duels geweldig begonnen in Engeland en kreeg direct de voorkeur boven Sergio Agüero, maar zal voorlopig dus even een pas op de plaats moeten maken. Maandag viel de spits tegen Bournemouth al na een kwartier geblesseerd uit.



"Wij wensen Gabriel een voorspoedige herstelperiode", schrijft Manchester City op de clubwebsite over de negentienjarige aanvaller. Hoe lang het talent uit de roulatie zal zijn, is nog niet duidelijk.