Niet Cech, maar Ospina verdedigt het Arsenal-doel

21:36 – Arsene Wenger heeft in aanloop naar het duel met Bayern München een rigoureuze beslissing genomen bij Arsenal. In het doel staat woensdag namelijk niet Petr Cech, maar David Ospina. Dat heeft Wenger bevestigd op de persconferentie van dinsdag.



"We hebben niets te verbergen, David staat woensdag in het doel", zei Wenger. De Colombiaanse keeper stond dit CL-seizoen al vaker in de goal en dat is de Franse coach erg goed bevallen. "Hij heeft het altijd goed gedaan. Dat we de poule hebben gewonnen, hebben we voor een deel aan hem te danken."



Arsenal speelt in het tweeluik met Bayern eerst uit. "Dat is een voordeel, maar dat telt alleen als we morgen een goed resultaat halen", aldus de coach, die volgens Engelse media Mesut Özil buiten de basis laat. "Daar kan ik niets over zeggen. Ik maak de opstelling woensdagochtend en heb in mijn hoofd dat Özil gebrand zal zijn om goed te spelen in zijn eigen land."