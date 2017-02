Jong Ajax en MVV in evenwicht in Jupiler League-topper

22:01 – Op een avond die voornamelijk in het teken staat van de Champions League-duels, is er ook in de Jupiler League een fraai potje afgewerkt. Op de Toekomst speelden Jong Ajax en MVV Maastricht tegen elkaar in beide teams hielden elkaar in evenwicht: 1-1.



De wedstrijd stond voor de maandagavond gepland, maar omdat het veld in slechte staat verkeerde werd besloten om het duel naar dinsdag verplaatst. Jong Ajax begon het best aan de wedstrijd en nam via een raak afstandsschot van Noussair Mazraoui kort voor rust de leiding. MVV had in de tweede helft echter nog een antwoord in huis, aangezien Alessandro Ciranni met een rake vrije trap in de 66ste minuut de 1-1 produceerde. Daarna werd er niet meer gescoord in Amsterdam, waardoor MVV heeft nagelaten het gat met de nummer twee te verkleinen.



Jong Ajax staat met vijftig punten op de tweede plaats, de Limburgse ploeg bezet met 46 punten de tweede positie.