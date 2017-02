Tuchel is stomverbaasd: "Speelden buitengewoon goed"

14 februari 2017 – Wie de wedstrijdstatistieken van het duel tussen Benfica en Borussia Dortmund erbij pakt, zal niet geloven dat de Portugese thuisploeg de wedstrijd met 1-0 wist te winnen. Dortmund was de betere ploeg en creëerde veel meer kansen, maar moest desondanks wel een nederlaag incasseren in de Champions League. Trainer Thomas Tuchel kan het nauwelijks geloven.



"Ik vond ons goed spelen, eigenlijk vond ik ons zelfs buitengewoon goed", zei de coach na afloop. "We hebben niets weggegeven, alleen de doelpunten ontbraken. Dat geeft ergernis, maar we hebben de return nog. We waren zo goed en hadden veel kansen. Shit happens. Ik ben zeer enthousiast over het optreden van mijn ploeg, maar ik baal ook. In de return moeten we wél dodelijk zijn voor het doel."



Tot overmaat van ramp miste Pierre-Emerick Aubameyang in de 58ste minuut ook nog een strafschop. "Vanaf minuut één waren wij de betere ploeg", vond André Schürrle. "Als we de penalty hadden benut, dan hadden we gewonnen. Dat is zuur. We waren beter en dat zullen we in eigen huis ook laten zien", besloot de invaller strijdbaar.