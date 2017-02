Droomverjaardag voor trefzekere Di Maria en Cavani

10:36 – Angel Di Maria en Edinson Cavani mochten dinsdag respectievelijk 29 en 30 kaarsjes uitblazen. Beide spelers beleefden een geweldige verjaardag. De Zuid-Amerikanen waren niet alleen trefzeker voor Paris Saint-Germain tegen FC Barcelona, maar wisten de Catalaanse topclub ook nog eens met 4-0 te verslaan. Na afloop sneden Di Maria, die zelfs tweemaal scoorde, en Cavani met een goed gevoel de taart aan.



"Het is geweldig en ongelofelijk dat dit op mijn verjaardag gelukt is", zegt Di Maria na de verbluffende zege van PSG op Barça. "We konden ons geen betere avond voorstellen. Het was een perfecte wedstrijd. We hebben alles precies zo uitgevoerd als de coach van ons vroeg", aldus de Argentijn. "Maar het is nog niet gespeeld: ook zij zijn in staat om vier keer te scoren", doelt Di Maria op de return in Camp Nou. "We moeten daar ook zo'n prestatie neerzetten."



Cavani was toevallig genoeg dus ook jarig en zorgde met de 4-0 voor het slotakkoord tegen Barcelona. "Ik ben nu vier seizoenen in Parijs en heb hier geweldige wedstrijden meegemaakt, maar deze overwinning heeft wel een héél speciale smaak. Deze dag betekent ontzettend veel voor mij", zegt Cavani tegen beIN Sports. "We zijn hier zeer gelukkig mee, het is een fantastische prestatie. We moeten ons wel weer goed voorbereiden op de return in Barcelona, want je weet nooit wat er anders kan gebeuren."