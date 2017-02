Real komt vroege tegentreffer te boven en wint van Napoli

22:40 – Real Madrid heeft zichzelf tegen Napoli een goede uitgangspositie verschaft voor de return in de achtste finales van de Champions League. In Bernabéu kwamen de bezoekers uit Italië via Lorenzo Insigne nog wel op voorsprong, maar nog voor rust herstelde Real zich via een goal van Karim Benzema. Vroeg in de tweede helft liep de titelverdediger alsnog uit naar een overwinning, dankzij doelpunten van Toni Kroos en Casemiro.



Met de wetenschap dat aartsrivaal Barcelona een etmaal eerder keihard onderuit ging in Parijs tegen Paris Saint-Germain (4-0), moesten de Madrilenen de Spaanse eer hoog houden. De gastheren begonnen dan ook furieus, want na amper een halve minuut spelen testte Benzema al de vuisten van Napoli-doelman Pepe Reina. Die kon de bal maar ternauwernood uit zijn doel houden. Het waren echter de Italianen die na een kleine tien minuten spelen zeer verrassend op voorsprong kwamen.



Marek Hamsik bediende Insigne net over de middenlijn, en tot verbazing van alles en iedereen krulde hij de bal in één keer richting het doel van Keylor Navas. Omdat de Costa Ricaanse keeper helemaal uit positie stond, was hij te laat om het schot te keren. Heel even leek Real van slag, maar ongeveer tien minuten later trok Benzema de stand alweer gelijk. Op een heerlijke voorzet van Dani Carvajal, met buitenkant rechts, knikt hij de bal achter Reina.



De wedstrijd golfde in het restant van de eerste helft heerlijk op en neer, al werden de Italiaanse bezoekers meer en meer tegen de muur gedrukt. Benzema was vlak voor het rustsignaal dan ook dicht bij zijn tweede treffer, maar op aangeven van Cristiano Ronaldo krulde hij de bal tegen de buitenkant van de paal. Toch duurde het na de gebruikelijke onderbreking niet lang voordat het scorebord wél in beweging moest komen. Na goed doorzetten van Ronaldo op de achterlijn legde hij de bal terug op Kroos, die de bal beheerst achter Reina wist te schuiven.



Een kleine vijf minuten later kon Reina de bal opnieuw uit het net halen, na een werkelijk fantastische goal van Casemiro. De Braziliaanse middenvelder nam een afvallende bal in één op zijn pantoffel en volleerde heerlijk raak in de verre hoek.



Het verzet van Napoli was hiermee gebroken, ook omdat het aanvallend uiterst onmachtig was. Man in vorm Dries Mertens, spelend in de spits, werd amper gevonden. En de spaarzame keren dat hij wél in stelling kon worden gebracht, stond het vizier niet op scherp. Maar omdat er ook niet meer werd gescoord aan de andere kant van het veld, houden de Italianen nog altijd perspectief op het bereiken van de kwartfinales. Over een kleine drie weken, op dinsdag 7 maart, is de return in Napels.