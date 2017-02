Wereldgoal Robben opmaat naar ruime zege Bayern

22:44 – Daar was hij weer. 'De man van glas' bewees gisteravond nog steeds in wereldvorm te verkeren. Dansend op rechts, met links naar binnen, hoog schot in de verre hoek (lees: kruising): raak. Het was de eerste, en naar later bleek zeker niet de laatste, bijzondere actie in een heerlijk duel tussen Bayern München en Arsenal. Mede dankzij het huzarenstukje van Arjen Robben won Bayern de eerste slag in het tweeluik van de achtste finales: 5-1.



Het was niet de eerste keer dat beide teams in het miljoenenbal tegenover elkaar stonden. Sterker nog: in de laatste vier edities (deze jaargang niet meegerekend) troffen beide ploegen elkaar driemaal. In de vorige editie in de groepsfase, de andere twee keer in dezelfde fase van het toernooi als waarin we nu zitten. De Zuid-Duitsers waren in 2013 en 2014 te sterk voor Arsenal, dat de afgelopen zes(!) edities uitgeschakeld werd in de achtste finales.



Ook nu waren het de Zuid-Duitsers die het eerste gedeelte van de wedstrijd domineerden. De eerste 25 minuten had Arsenal niets in te brengen en werd het gedwongen tot tegenhouden. Na ruim tien minuten wierp de ultra-offensieve speelstijl van Bayern zijn vruchten al af. Robben kreeg de bal op rechts en deed dat, wat hij eigenlijk zijn hele carrière al doet, naar binnen trekken met links en doeltreffend uithalen: 1-0. De afronding was om door een ringetje te halen; zowel buiten het strafschopgebied als buiten het bereik van Arsenal-doelman David Ospina (die misschien wel verrassend de voorkeur had gekregen boven Petr Cech) in de verre kruising.



Het was voor de koploper van de Bundesliga absoluut geen signaal om het rustiger aan te doen. Robert Lewandowski leek op weg naar de 2-0, maar werd goed verdedigd door Laurent Koscielny. Vanuit een van de eerste counters van de bezoekers lag de bal ineens op de stip. Lewandowski wilde een bal wegwerken maar trof daarbij ongelukkig het lichaam van Koscielny. Reden genoeg voor arbiter Mazic om de bal op de stip te leggen. Alexis Sánchez pakte het cadeautje aanvankelijk niet uit, maar wist, na in de rebound over de bal heen te hebben gemaaid, alsnog te scoren: 1-1.



Arsenal kroop daarna meer en meer uit haar schulp. Nadat heel Bayern een penalty had geclaimd, David Alaba raakte volgens alles en iedereen de arm van Bellerin, kwam Mesut Özil vlak voor rust oog in oog met landgenoot Manuel Neuer te staan. Laatstgenoemde trok daarbij aan het langste eind. Het bleek de laatste actie van een eerste helft die in vele opzichten het aanzien waard was.



Na rust deed Arsenal de eerste minuten nog wel leuk mee, maar vervolgens maakte Der Rekordmeister korte metten met de huidige nummer vier van de Premier League. Lewandowski bewees zijn waarde, eerst met een prachtige kopgoal op aangeven van Philipp Lahm en even later met een sublieme assist (hakbal), waarmee hij Thiago Alcántara vrij voor Ospina zette: 3-1. Het bleek niet de laatste actie in het 'Bayerns kwartiertje'. Na ruim een uur spelen kreeg Arsenal een corner niet weg, en dat werd door -opnieuw- Thiago genadeloos afgestraft met een hard schot: 4-1. De Bayern-middenvelder mocht daarbij Granit Xhaka danken, die de bal onderweg nog aanraakte en daarmee zijn eigen doelman kansloos liet.



Daarmee gaf Bayern het publiek de indruk het wel goed te vinden. Ingegeven door het feit dat de wereld er voor beide teams heel anders uitzag bij een doelpunt van Arsenal leek de focus meer en meer komen te liggen op het voorkomen van de 4-2 dan het maken van de 5-1. Arsenal liet aanvallend niets meer zien en vlak voor tijd maakte invaller Thomas Müller het leed voor de Engelsen nog erger: 5-1. Daarmee mag Bayern over een kleine drie weken een ruime voorsprong verdedigen in Engeland. Een missie waarin de Zuid-Duitsers met verve moeten kunnen slagen. Mocht dat alsnog in gevaar dreigen te komen dan kan Bayern onder andere nog altijd hopen op, juist, de acties van Arjen Robben.