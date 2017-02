Zidane is zeer lovend over Real: "Geweldige wedstrijd"

0:01 – Real Madrid wil voor de derde keer in vier jaar tijd beslag leggen op de Champions League. Tegen SSC Napoli maakte de titelverdediger in ieder geval een goede start aan de knock-outfase. In eigen huis won de ploeg van Zinédine Zidane met 3-1, tot grote tevredenheid van de Franse trainer.



"We hebben een geweldige wedstrijd gespeeld", zo wordt hij geciteerd door de UEFA. "Ik weet niet of het de beste wedstrijd is geweest van de laatste tijd, maar we begonnen uitstekend. Napoli maakte weliswaar de 0-1, maar we hebben het vervolgens goed rechtgezet. Onze intensiteit en focus waren heel hoog, dat is zeer belangrijk voor ons tegen zo'n goede en in vorm zijnde tegenstander."



Toch is het volgens Zidane nog geen gelopen strijd. "We hebben nog een zware uitwedstrijd voor de boeg en het blijft een open strijd. We moeten gewoon zorgen dat we het afmaken nu we een 3-1 voorsprong hebben."