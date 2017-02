Tottenham onderuit in Gent, Fiorentina wint van Gladbach

21:09 – Tottenham Hotspur heeft een verrassende nederlaag geleden tegen AA Gent. In de heenwedstrijd tegen de Belgen ging de ploeg van Mauricio Pochettino met 1-0 onderuit. Jeremy Perbet maakte een kwartier na rust het enige doelpunt van de wedstrijd.



Tottenham kwam na rust sterk uit de kleedkamers en kreeg via Harry Kane een uitstekende kans op de voorsprong. Het schot van de aanvaller raakte echter de paal. Vervolgens was het aan de andere kant wel raak. Perbet was het eindstation van een snelle aanval van de thuisploeg. Hugo Lloris voorkwam vervolgens nog een 2-0 achterstand.



Borussia Mönchengladbach - Fiorentina

Fiorentina heeft in Duitsland goede zaken gedaan. Op bezoek bij Borussia Mönchengladbach werd er met 1-0 gewonnen. Federico Bernardeschi zette zijn ploeg één minuut voor de rust op voorsprong en dat bleek uiteindelijk genoeg om de drie punten binnen te halen.



Celta de Vigo - Shakhtar Donetsk

Celta de Vigo moest donderdagavond de meerdere erkennen in Shakhtar Donetsk. De ploeg uit Oekraïne was op bezoek in Spanje met 0-1 te sterk. Gustavo Blanco maakte na iets minder dan een half uur spelen het enige doelpunt van de wedstrijd.



FK Rostov - Sparta Praag

FK Rostov heeft in eigen huis flink uitgehaald tegen Sparta Praag. De tegenstander uit Tsjechië werd met maar liefst 4-0 naar huis gestuurd. Rostov kwam na een kwartier spelen op 1-0 via Miha Mevlja en bouwde de voorsprong verder uit nadat Sparta Praag-speler Tiemoko Konate na een half uur met rood moest vertrekken.



Astra Giurgiu - Racing Genk

Racing Genk gaf tegen Astra Giurgiu in de slotfase een 1-2 voorsprong uit handen. De Belgen kwamen zeven minuten voor tijd voor de tweede keer op voorsprong dankzij een doelpunt van Leandro Trossard. In de extra tijd kwamen de Roemenen echter langszij. Takayuki Seto tekende voor de 2-2.



Ludogorets - FC Kopenhagen

FC Kopenhagen heeft in de zestiende finale van de Europa League de eerste slag geslagen tegen Ludogorets Razgrad. De uitwedstrijd in Bulgarije eindigde in een 1-2 overwinning voor de Denen. De bezoekers moesten in de slotfase nog met tien man verder na een rode kaart voor Jan Gregus, maar de overwinning werd over de streep getrokken.



Olympiakos - Osmanlispor

Olympiakos Piraeus en Osmanlispor FK kwamen in Griekenland donderdagavond niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. De thuisploeg stond een kwartier voor tijd nog maar met tien man nadat Bruno Viana de rode kaart kreeg voorgehouden, maar de Turken konden niet profiteren.