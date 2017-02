Klaassen en Tete niet blij met arbitrage tegen Legia

16 februari 2017 – Davy Klaassen baalde na afloop van het 0-0 gelijkspel van Ajax tegen Legia Warschau flink van de manier waarop de wedstrijd verliep. De middenvelder leek in de eerste helft al snel de openingstreffer te maken, maar volgens de arbitrage was de bal niet over de lijn geweest. Uit latere beelden bleek dat dat wel degelijk het geval was.



"Ik hou hier een rotgevoel aan over. We verdienden het om te winnen. Eerst dat doelpunt dat afgekeurd werd, maar we hadden zelf ook de kansen. Dat moeten we onszelf verwijten. We hebben het redelijk gedaan, maar het resultaat moet gewoon beter", zegt Klaassen na afloop tegen RTL7. De middenvelder had meteen al het idee dat zijn treffer wel degelijk over de lijn was. "Dan mis je toch doellijntechnologie, maar zolang de UEFA niks doet blijven scheidsrechters dit soort fouten maken."



Kenny Tete werd vlak voor tijd met rood weggestuurd en de verdediger vond dat verre van terecht. "We waren met elkaar in duel en naar mijn idee maakte ik geen overtreding. Ik werd gewoon genaaid waar ik bij stond. Ik zit nu al in een lastige situatie en dan is het extra vervelend dat ik eruit moet", legt hij uit. "De eerste gele kaart was terecht en die was ook nodig want anders was het een doelpunt voor Legia. Over die tweede hoeven we het niet eens te hebben want iedereen heeft de beelden kunnen zien", besloot hij.