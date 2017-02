Bosz baalt van afgekeurde treffer: "Nu thuis afmaken"

0:13 – Peter Bosz ging met Ajax in Polen voor een overwinning op Legia Warschau. De Amsterdammers kwamen echter niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel en dus kan de ploeg een week later in de Amsterdam ArenA aan de bak. Volgens de trainer was het geluk niet bepaald aan de zijde van Ajax.



"We kwamen hier om te winnen, dus dit is zeker teleurstellend. Ajax wil altijd winnen", reageerde Bosz na afloop tegenover de verzamelde media. "De rode kaart op het einde heeft zeker niet geholpen en nu moeten we het in eigen huis af zien te maken. Het was lastig om te zien of die bal van Davy Klaassen over de lijn was, maar op beelden later zag ik van wel. Kenny Tete vertelde na zijn rode kaart dat zijn tweede geel absoluut niet terecht was. Het is jammer, maar we kunnen deze beslissingen niet terugdraaien."



Om het verlies van Tete op te vangen besloot Bosz om Heiko Westermann in te brengen en de net ingevallen Justin Kluivert weer naar de kant te halen. "Het was een lastige beslissing, maar het belang van het team stond in dit geval voorop. Hij vond het niet echt leuk dat kon ik ook wel zien. Ik heb nog niet de kans gehad om met hem te praten", legde de trainer uit.