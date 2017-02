Bijzondere mijlpaal voor Huntelaar op 'perfecte avond'

9:36 – Klaas-Jan Huntelaar was donderdagavond voor de eerste keer trefzeker sinds zijn langdurige knieblessure. De 33-jarige Nederlander tekende voor het slotakkoord in de met 0-3 gewonnen uitwedstrijd tegen PAOK Saloniki. Het was een bijzondere goal voor Huntelaar, aangezien hij er nu vijftig gemaakt heeft in de Europese clubtoernooien. Slechts vijftien spelers gingen hem wat dat betreft voor.



"Ik ben erg trots op deze mijlpaal", zegt Huntelaar na het doorbreken van de magische barrière. Hij staat op het Europese doelpuntenlijstje nu op gelijke hoogte met Alfredo Di Stefano en Didier Drogba. 31 van de 50 treffers maakte de Nederlander in dienst van Schalke 04. "Ik ben ook echt blij dat ik gewoon weer fit ben na een lange blessure", stelt Huntelaar, die dus meerdere feestjes te vieren heeft. Onze landgenoot stond maar liefst 3,5 maand buitenspel door zijn knieprobleem. "Daarom was dit een perfectie avond."



Huntelaar voelt zich steeds fitter worden. "Met mijn knie gaat het prima. Ik train nu alweer twee weken voluit en dat is te merken aan mijn fysiek. In het begin had ik nog wat spierklachten, maar die zijn nu ook wel verdwenen", vertelt Huntelaar, die zich nu gaat voorbereiden op de uitwedstrijd tegen 1.FC Köln van komende zondag. "Dat wordt een pittig potje, maar vorig jaar hebben we daar na een goede wedstrijd met 1-3 gewonnen. Toen scoorde ik ook. Ik hoop dat we dat duel kunnen herhalen."



Schalke-trainer Markus Weinzierl sprak zich ook nog uit over de mijlpaal van Huntelaar. "Zijn treffer was de kers op de taart. Ik ben zeer verheugd voor hem. Het is mooi dat hij na zo'n lange blessure weer tot scoren is gekomen."