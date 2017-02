Janssen: "Heb mezelf een jaar gegeven om te slagen"

10:25 – Omdat Vincent Janssen in zijn eerste halfjaar nauwelijks indruk wist te maken bij Tottenham Hotspur, dacht Galatasaray in de winter toe te kunnen slaan. De Nederlandse aanvaller wees de Turkse club echter resoluut af: hij wil nog altijd slagen in Londen.



"Op een gegeven moment is me gevraagd of ik open stond voor een andere club", vertelt Janssen in De Telegraaf. "Maar ik heb het gelijk afgekapt. Dat is voor mij nooit een item geweest. Ik zit hier pas een half jaartje en kan mezelf nog goed ontwikkelen. Ik heb mezelf minimaal een jaar de tijd gegeven om te slagen. Ik ben nog jong en voordat ik hier kwam, had ik pas een jaar op het hoogste niveau gespeeld. Ik heb tegen mezelf gezegd: ik ga hier een jaar lang honderd procent voor mijn kans en knokken met alles wat er in me zit. Daarna zien we het vanzelf wel."



Ondanks dat Janssen het erg moeilijk heeft bij Tottenham, voelt hij de steun van bondscoach Danny Blind. "Natuurlijk is dat positief", zegt Janssen. "Dat is mooi om te horen. Ik heb contact gehad met hem. Wat in dat gesprek is gezegd, houd ik lekker tussen ons, maar ik heb goed met hem gesproken. Hij is een man met veel ervaring, die weet hoe je hier een beetje mee om moet gaan."



Tot dusver maakte Janssen in achttien Premier League-wedstrijden zijn opwachting, veelal als invaller. Hij scoorde daarin één doelpunt.