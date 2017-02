Guardiola duidelijk over Barcelona-rentree: "Komt er niet"

10:52 – Omdat de druk op Luis Enrique is toegenomen na de 4-0 oorwassing tegen Paris Saint-Germain, wordt er in de media al nadrukkelijk gesproken over een mogelijke opvolger van de coach van FC Barcelona. Pep Guardiola is sowieso geen kandidaat, de huidige coach van Manchester City wil niet terugkeren bij de Spaanse topclub.



Guardiola vertrok in 2012 na vier succesvolle jaren bij Barcelona en zal niet weer de trainersfunctie gaan bekleden in Camp Nou. "Ik ga als trainer nooit meer terug naar Barcelona", zegt de Spanjaard tegen Sky Sports. "Ik heb een punt gezet achter die periode."



Ondanks de 4-0 oorwassing in Parijs vindt Guardiola niet dat er een einde is gekomen aan een tijdperk. "Barcelona is nog steeds het beste team van de wereld", stelt de oud-speler van de club. "Natuurlijk is dit resultaat een verrassing, omdat ze zo goed zijn. Maar in het voetbal kan alles gebeuren. Barcelona heeft het voetbal de laatste tien jaar gedomineerd en dat zullen ze blijven doen."